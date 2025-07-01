В России ужесточат наказание для иноагентов за повторные нарушения

Фото: Татьяна Демина

В Госдуму внесен законопроект, который увеличивает уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушения российского законодательства. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев, пишет РИА «Новости».

По словам Пискарева, проект изменений в статью 330.1 Уголовного кодекса направлен на борьбу с иноагентами, которые, находясь за границей, игнорируют требования российских властей.

— Значительная их часть просто плюет на установленные в России для иноагентов требования и запреты, — уточнил депутат. Он добавил, что действующие меры ответственности не останавливают их противоправную деятельность.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Проект закона устраняет «громоздкую конструкцию двойной преюдиции», которая позволяла иноагентам трижды нарушить закон, прежде чем к ним применяли уголовную ответственность. Теперь достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности, чтобы при повторном нарушении наступала уголовная ответственность.

Пискарев подчеркнул, что законопроект разработан с учетом существующих угроз и зарубежного опыта. Инициатива уже получила положительные отзывы от правительства России и Верховного суда.

Накануне Путин подписал закон о крупных штрафах для иноагентов. Физические лица, признанные иностранными агентами, будут штрафоваться на сумму от 30 до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 100 до 300 тыс. рублей, а юридические лица, имеющие статус иностранного агента, могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина