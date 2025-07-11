Бизнесу предлагают в аренду свыше 7 гектаров земли на западе Казани

По оценке экспертов, некоторые участки подойдут для стройки крупного распредцентра — по примеру складского хаба Wildberries

Фото: Максим Платонов

«Нужны хорошие подъездные пути к участку»

Власти Казани в эти дни объявили аукционы по аренде земли, в экспозиции — три участка. Срок аренды для каждого варьируется от 3,5 до почти 11 лет.

Первый участок расположен в Московском районе на ул. Харьковской, 222. Вид разрешенного использования — фармацевтическая деятельность. По данным Национальной системы пространственных данных (НСПД), на участке отсутствуют какие-либо объекты строительства, а кадастровая стоимость земли составляет 189,5 млн рублей. Власти города планируют за этот лот 11,6 млн рублей. Срок аренды — 10 лет и 8 месяцев. Арендная плата — 90,6 тыс. рублей в месяц.

Со слов исполнительного директора компании GAB-Invest Камилла Гареева, подобные площадки и близость к федеральным трассам М-7 и М-12 интересны крупным игрокам для строительства, к примеру, складской недвижимости. Однако в этом случае есть сложности из-за необходимости строительства дороги до участка. А это, считает эксперт, дополнительные затраты, в том числе при дальнейшей эксплуатации. Одним из вероятных интересантов Гареев называет маркетплейс Wildberries.

— Если он захочет что-то строить, то он возьмет землю у республики. Wildberries нужны хорошие подъездные пути из-за трафика, и «недалеко от трассы» — понятие относительное. Если бы прям на М-7 стоял — это удобно, а любое плечо, развороты усложняют логистику, — считает Гареев.

Проект необходимо согласовать с РЖД

Второй земельный участок площадью 23,6 тысячи кв. м располагается в Кировском районе, на станции ЖБК-2, вдоль железнодорожных путей. Назначение — склады, кадастровая стоимость — 98,7 млн рублей. Его можно взять в аренду на 3 года и 6 месяцев за 14,1 млн рублей. Арендная плата — 355 тыс. рублей в месяц.

— Участок осложнен нахождением железнодорожных путей. Помимо согласования [проекта] с городом, необходимо согласовать еще и с РЖД. Этот лот может быть интересен только частным компаниям, но есть исключение — только если товары идут по ж/д и, например, из Китая. В остальных случаях интереснее трассы, — считает Гареев.

Третий лот — еще один земельный участок в Московском районе, вблизи заправки на улице Хлебозаводской. Общая площадь — 1,2 тыс. кв. м. Мэрия отмечает, что эта земля предназначена для организации стоянки, но при этом строительство запрещено. То есть речи о многоуровневом или подземном паркинге не идет. Кадастровая стоимость земли — 8,8 млн рублей. Его готовы передать в аренду за 1,28 млн рублей на 10 лет. Арендная плата — 10 тыс. рублей в месяц.

Генеральный директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев считает, что 12 соток на Хлебозаводской могут быть интересны только тем, кто ведет бизнес неподалеку.

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Дмитрий Зайцев