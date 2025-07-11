В Татарстане за 2024 год пропало почти 4 тысячи домашних животных

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в Татарстане потерялось 1217 собак и 2651 кошка, что делает регион одним из лидеров по количеству пропавших питомцев в России. Эти данные были получены в результате первого масштабного исследования о пропавших домашних животных, проведенного компанией Pet911.

В целом по стране зарегистрировано около 168 тыс. потерянных и найденных животных. Важную роль в поиске пропавших питомцев играют волонтеры: 91% найденных собак были обнаружены благодаря их усилиям.

Современные технологии также помогают в поисках. С помощью ИИ-сервиса PetBot удалось вернуть 3400 пропавших животных.

Напомним, что депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Георгий Арапов обратились к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи.



Анастасия Фартыгина