Депутаты Госдумы предложили создать единый короткий номер для экстренной ветпомощи

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Георгий Арапов обратились к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, имеющегося в распоряжении агентства.

В своем обращении парламентарии подчеркнули отсутствие в России единой горячей линии для связи с ветеринарными службами, что значительно усложняет оперативное оказание помощи как домашним питомцам, так и безнадзорным животным, попавшим в беду.

— Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи, например 106 (данный номер не занят другими службами и легко запоминается), — говорится в письме.

С 1 июля в Татарстане вступили в силу новые правила регистрации собак, которые коснутся всех владельцев четвероногих друзей.

Рената Валеева