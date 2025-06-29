Казанцам потребуется работать восемь лет на покупку квартиры

Для приобретения своего жилья в Казани придется отложить 91 зарплату

Фото: Ринат Назметдинов

Чтобы позволить себе собственное жилье в Казани потребуется 91 средняя зарплата по городу или восемь лет работы. Об этом сообщает сервис «Циан Аналитика».



При этом в 2025 году доступность жилья в столице Татарстана увеличилась по сравнению с прошлым. В 2024 году на покупку квартиры в Казани потребовалось бы 97 среднегородских зарплат.

Самым дорогим остается жилье в Москве и Санкт-Петербурге. На его приобретение требуется отложить 92 зарплаты.

Наиболее дешевыми оказались предложения по покупке жилья в Новокузнецке (44 средних зарплаты) и в Кемерово (41).

Ранее сообщалось, что по сравнению с предыдущем годом спрос на долгосрочную аренду квартир в Казани вырос на 2%.

Дарья Сайфиева