Молодежь активно ищет работу и готова к переезду ради карьеры

63% молодых специалистов готовы переехать в другой город ради работы

Рынок труда демонстрирует новые тенденции в поведении молодых специалистов. Во втором квартале 2025 года заметно выросла активность соискателей, при этом уровень безработицы остается стабильным. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа».

— Рынок труда продолжает трансформироваться: молодые специалисты стали более мобильными. Готовность 63% соискателей к релокации — важный сигнал для компаний, испытывающих кадровый голод, — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы».

63% молодых специалистов готовы переехать в другой город ради работы. При этом каждый пятый уже имеет опыт переезда. Наиболее привлекательными регионами для переезда остаются: Москва — 35%, Санкт-Петербург — 29% и Краснодарский край — 17%.



Зарплатные ожидания молодежи (18–24 года) составляют 79 000 рублей, в то время как работодатели предлагают 68 000 рублей. Для всех возрастных категорий разрыв между ожиданиями и предложениями минимален: Ожидаемая зарплата — 84 400 рублей, а предлагаемая зарплата — 82 900 рублей.

Молодые специалисты при выборе места работы обращают внимание на стабильность компании — 48%, требуемый стаж — 40%, формат занятости — 39% и репутацию бренда — 22%.

Основные причины смены работы среди молодежи: неудовлетворенность зарплатой — 43%, отсутствие карьерного роста — 32%, желание более спокойной работы — 31% и эмоциональное выгорание — 27%.

По данным сервиса, 43% молодых специалистов не меняли работу за последние два года, а 26% сменили место работы один раз. При соответствии работы ожиданиям молодые сотрудники готовы оставаться в компании около 6 лет.

Дмитрий Зайцев