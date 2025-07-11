Казань заняла второе место среди регионов России по продажам билетов на Суперкубок

Фото: Артем Дергунов

Болельщики со всей России активно готовятся к началу футбольного сезона, приобретая билеты на Суперкубок. Билеты были куплены более чем в 400 населенных пунктах, сообщает пресс-служба OLIMPBET.

Москва, Казань и Краснодар стали лидерами по продажам, а также в десятке городов, откуда пришли заказы, оказались Ульяновск, Чебоксары, Киров, Ижевск, Йошкар-Ола, Екатеринбург и Самара.

Напомним, что в Казани 12 июля ограничат движение транспорта во время Суперкубка России. В день матча также запретят продажу алкоголя.

Анастасия Фартыгина