В Казани 12 июля ограничат движение транспорта во время Суперкубка России

В день матча также запретят продажу алкоголя

Фото: Артем Дергунов

В связи с подготовкой и проведением Суперкубка России по футболу ограничат движение транспорта на некоторых улицах Казани. Об этом сообщает мэрия города.

12 июля с 14:00 до 23:00 ограничения введут на следующих участках дороги:

по ул. Чистопольской, от улицы Бичурина до пр.Ямашева (в обоих направлениях);

по ул. С.Хакима, на участке от улицы Амирхана до улицы Чистопольской (в обоих направлениях);

по пр.Ямашева, на участке от улицы Адоратского до улицы Сибирский тракт (в обоих направлениях);

по ул. Академика Арбузова, на участке от улицы Журналистов до пр.Ямашева;

по ул. Чистопольской, от дома №75а до дома №75, включая прилегающие участки (в обоих направлениях);

по автомобильной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена»;

по дублеру улицы Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до Чистопольской;

по мостовому сооружению (дублеру 3 транспортной дамбы).

Также в день проведения Суперкубка будет ограничена продажа алкоголя в заведениях общепита.

На Суперкубок в Казани уже продано 30 тыс. билетов. Матч между действующими чемпионами страны командой «Краснодар» и обладателем Кубка России ЦСКА

состоится 12 июля в 18:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Дарья Сайфиева