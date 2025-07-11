Все экипажи «КАМАЗ-мастер» допущены до ралли «Шелковый путь — 2025»

Все пять экипажей команды «КАМАЗ-мастер» допущены до старта ралли-марафона «Шелковый путь-2025». Об этом сообщили в пресс-службе татарстанской команды.

В пятницу, 11 июля, в Иркутске состоялись административные и технические проверки участников предстоящего ралли. Допуск к старту от «КАМАЗ-мастер» получили экипажи Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева, Богдана Каримова, Антона Шибалова и Алмаза Ахмедова.

«Шелковый путь-2025» стартует 12 июля: участников ожидает торжественная церемония старта, откуда экипажи отправятся Чертугеевский полуостров на 8-километровый зрительский суперспецучасток.



В нынешнем году участникам предстоит преодолеть около 5000 километров дистанции. «Шелковый путь-2025» пройдет от берегов Байкала через Монголию и пустыню Гоби, а также горы Алтая и финиширует в Горно-Алтайске. Ралли продлится 11 дней и завершится 22 июля.

Зульфат Шафигуллин