Зампред Новак в Татарстане: «Достижение технологического суверенитета в стране — это ваша задача»

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак встретился с молодежью в Альметьевске

Фото: Реальное время

Технологический суверенитет в стране — это задача молодого поколения. С таким напутствием заместитель председателя правительства РФ Александр Новак обратился к молодежи во время встречи в Альметьевске.

— Достижение технологического суверенитета в стране — это ваша задача. Вы будете заниматься этими вопросами, — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какие планы у правительства РФ по снижению зависимости экономики от добычи полезных ископаемых, он сообщил, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в настоящее время составляет 25% против 50% несколько лет назад.

По его словам, упор в диверсификации экономики сделан на развитие высокотехнологичных отраслей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года в России направят 4,5 трлн рублей, из них 1,9 трлн рублей — из внебюджетных источников.

Луиза Игнатьева