Зампред Новак в Татарстане: «Достижение технологического суверенитета в стране — это ваша задача»
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак встретился с молодежью в Альметьевске
Технологический суверенитет в стране — это задача молодого поколения. С таким напутствием заместитель председателя правительства РФ Александр Новак обратился к молодежи во время встречи в Альметьевске.
— Достижение технологического суверенитета в стране — это ваша задача. Вы будете заниматься этими вопросами, — отметил он.
Отвечая на вопрос о том, какие планы у правительства РФ по снижению зависимости экономики от добычи полезных ископаемых, он сообщил, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в настоящее время составляет 25% против 50% несколько лет назад.
По его словам, упор в диверсификации экономики сделан на развитие высокотехнологичных отраслей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года в России направят 4,5 трлн рублей, из них 1,9 трлн рублей — из внебюджетных источников.
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