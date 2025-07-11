В Брянской области задержаны два украинских агента, готовившие теракты

В Брянской области ФСБ России задержала двух агентов украинских спецслужб, которые занимались разведкой и подготовкой террористических актов. По информации Центра общественных связей ФСБ, задержанные, родившиеся в 1993 и 1995 годах, работали на запрещенную в России украинскую террористическую организацию.

Агенты выполняли задания по сбору информации о военных объектах и местоположении правоохранительных органов. Они также получали взрывчатые вещества и оружие, сброшенные с дронов, и изготавливали из них самодельные взрывные устройства.

В сообщении ФСБ говорится: «Задержанные осуществляли визуальное наблюдение, фото и видеофиксацию объектов Минобороны РФ».

Во время обыска по месту жительства одного из агентов были найдены FPV-дроны, пистолет Макарова с глушителем, детонаторы и другие взрывные устройства.

— Для осуществления противоправной деятельности противник через мессенджеры передавал инструкции по управлению дронами и изготовлению взрывных устройств, — добавили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Накануне ФСБ задержала в Мелитополе украинских разведчиков.

