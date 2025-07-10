ФСБ задержала в Мелитополе украинских разведчиков
В Мелитополе задержаны два человека, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины, пишет ТАСС.
- По информации ФСБ, они собирали и передавали данные о расположении российской военной техники и личного состава.
Задержанные работали на военную разведку Украины и предоставляли информацию, которая могла быть использована против российских войск. В ФСБ уточнили, что в отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России.
Накануне ФСБ России задержала четырех граждан, которые стали жертвами мошенников, действовавших по указанию украинских спецслужб. Задержания прошли в Челябинской, Ивановской и Тульской областях.
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