ФСБ задержала в Мелитополе украинских разведчиков

Фото: Динар Фатыхов

В Мелитополе задержаны два человека, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины, пишет ТАСС.

По информации ФСБ, они собирали и передавали данные о расположении российской военной техники и личного состава.

Задержанные работали на военную разведку Украины и предоставляли информацию, которая могла быть использована против российских войск. В ФСБ уточнили, что в отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России.

Накануне ФСБ России задержала четырех граждан, которые стали жертвами мошенников, действовавших по указанию украинских спецслужб. Задержания прошли в Челябинской, Ивановской и Тульской областях.



Анастасия Фартыгина