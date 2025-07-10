Количество туристов на Золотом кольце России выросло на 13%

Фото: Артем Дергунов

Количество путешествующих по Золотому кольцу России в первом полугодии 2025 года увеличилось на 13%. Самым популярным городом на этом маршруте стал Ярославль, который привлек 35% всех туристических поездок. Об этом сообщает онлайн-сервис для путешествий «Туту», пишет РИА «Новости».

В тройке лидеров по числу поездок также оказались Владимир и Иваново. Популярностью пользовались и Кострома с Переславлем-Залесским. В частности, количество поездок в Переславль выросло на 13%.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул: «Серьезно занимаемся развитием туризма — от строительства новых гостиниц до создания инфраструктуры и поддержки инвестпроектов». Он добавил, что в регионе уже реализуются заметные изменения, такие как каршеринг и двухэтажные автобусы, которые помогают привлечь гостей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Росстата, количество посещений Ярославской области увеличилось на 6,4%. Гости совершили более 425 тыс. поездок, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом году. Туризм существенно влияет на экономику региона: поступления в бюджет за первое полугодие возросли в 2,2 раза, что принесло почти 100 млн рублей. Кроме того, Ярославская область привлекла почти 500 млн рублей по нацпроектам и госпрограммам в сфере туризма.

Напомним, что нацпроект «Туризм и гостеприимство» активно реализуется в Татарстане, что привело к значительным достижениям в сфере туризма. За последнее десятилетие турпоток в республику увеличился почти вдвое.

Анастасия Фартыгина