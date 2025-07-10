В Забайкальском крае отменен федеральный режим ЧС по лесным пожарам

Федеральный режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее в Забайкальском крае для оперативного тушения лесных пожаров, прекратил свое действие. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как пояснил глава ведомства Иван Советников, введение федерального режима ЧС в Забайкалье, действовавшего в регионе с 14 апреля, позволило оперативно привлечь дополнительные силы для борьбы с огнем.



Отмечается, что всего с начала года на землях лесного фонда Забайкальского края было ликвидировано свыше 660 лесных пожаров на общей площади 2,6 млн гектаров.

За прошедшие сутки в России ликвидированы 43 лесных пожара на территории 18 регионов. В стране продолжаются работы по тушению 41 действующего лесного пожара в 11 субъектах России.



Рената Валеева