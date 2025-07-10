За прошедшие сутки потушено 43 пожара в 18 регионах

За прошедшие сутки в России ликвидированы 43 лесных пожара на территории 18 регионов. В стране продолжаются работы по тушению 41 действующего лесного пожара в 11 субъектах России.

Для борьбы с огнем мобилизованы значительные силы и средства. В тушении задействовано 1994 человека личного состава, 278 единиц наземной техники, а также 15 воздушных судов, непосредственно участвующих в операциях по ликвидации возгораний. Кроме того, на авиационном мониторинге лесопопожарной обстановки находятся 70 воздушных судов.

Особое внимание уделяется регионам со сложной лесопожарной обстановкой. Для помощи Забайкальскому краю и Бурятии в стабилизации ситуации дополнительно привлечены 304 работника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

Серьезность текущей ситуации с лесными пожарами подчеркивается введенными на различных территориях режимами:

Режим ЧС действует в 2 регионах страны.

Особый противопожарный режим введен в 49 субъектах.

Пожароопасный сезон объявлен на территории 87 регионов.

Анастасия Фартыгина