Бастрыкину доложат о проверке по факту вредных выбросов с заводов в Заинске
По информации СК РФ, жители города задыхаются от едкого неприятного запаха
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после сообщений о вредных выбросах в атмосферу с заводов в Заинске. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
В аккаунте приемной Председателя СК России «ВКонтакте» с жалобой обратился житель Татарстана по факту нарушения природоохранного законодательства в городе Заинске.
Он отметил, что в городе промышленные предприятия, в том числе сахарный завод, во время своей работы выбрасывают вредные вещества в атмосферу и загрязняют воздух. Уже долгое время местные жители задыхаются от резкого неприятного запаха. Профильные структуры, по словам жителя Заинска, не принимают никаких мер, хотя жители города уже много раз обращались в контролирующие ведомства.
В СУ СК России по Татарстану организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следственного комитета Валерию Липскому лично доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.
Ранее сообщалось, что в Минэкологии Татарстана с начала года решили 83% вопросов, по которым обращались жители республики.
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