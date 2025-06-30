В Татарстане с начала года рассмотрели 83% жалоб на экологию
Чаще всего жители республики жаловались на несанкционированные свалки
В Минэкологии Татарстана с начала года решили 83% вопросов, по которым обращались жители республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
2 663 обращения из 3 201 поступившего были рассмотрены экологами.
Самое большое число обращений приходит по вопросам несанкционированного размещения отходов. На эту тему поступило 1 698 сообщений (1 018 из которых подали через приложение «Школьный экопатруль»).
Также от жителей Татарстана поступило 476 жалоб на качество атмосферного воздуха и 361 — на качество воды.
Депутаты Казгордумы ранее утвердили новую Стратегию развития города до 2030 года. Одной из целей является превращение Казани в экологическую столицу России. Подробнее — в материале «Реального времени».
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