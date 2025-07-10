«Газпром» изучает возможность участия в газовых проектах Африки

Фото: Максим Платонов

«Газпром» проявляет интерес к участию в энергетических проектах на африканском континенте. Об этом сообщил председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк на 9-м Международном семинаре ОПЕК, пишет ТАСС.

Аюк уточнил, что Россия обладает экономически эффективными технологиями добычи газа, которые могут быть полезны для африканских стран. Он поделился, что недавно на ПМЭФ провел встречи с рядом российских компаний и «Газпром» будет рассматривать различные проекты в Африке.

— Сотрудничество с российскими компаниями по использованию их технологий для добычи газа — это самый разумный шаг, — подчеркнул Аюк. Он также добавил, что «Лукойл» уже работает в Конго и Гане и планирует продолжать свои инвестиции в африканские проекты.



Анастасия Фартыгина