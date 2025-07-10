Татарстан увеличил производство молока на 30% за пять лет

Фото: Роман Хасаев

Производство молока в Татарстане выросло на 30,7% за последние пять лет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По итогам первого квартала текущего года республика заняла первое место в России по производству молока, составив 7,2% от общего объема в стране.

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов подчеркнул, что рост доходов населения стал важным фактором для развития отрасли.

— Потребление молочной продукции в 2023 году увеличилось почти на 6%, а в прошлом году — на 3%, — добавил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Управляющий компанией «Комос групп» Андрей Шутов поднял вопрос о фальсификации молочных продуктов. Он уточнил, что многие предприятия используют заменители молочного жира, чтобы увеличить прибыль. Эти продукты могут содержать до 50% заменителей, но облагаются льготным НДС в 10%, как и обычные молочные изделия.

Шутов предложил увеличить ставку НДС до 20% на молокосодержащие продукты с заменителями, чтобы повысить налоговую ответственность недобросовестных производителей. Он также указал на отсутствие точных методов определения содержания заменителей, что позволяет мошенникам обманывать потребителей.

— Молочный жир в среднем в пять раз дороже растительных и других аналогов животного происхождения, — заключил он.

Напомним, что с 2026 года Минсельхозпрод Татарстана вновь начнет выдачу субсидий на переработку молока.



Анастасия Фартыгина