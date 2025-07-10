Жительница Казани потеряла 1,4 млн рублей, поверив мошенникам

Фото: Артем Дергунов

Жительница Казани стала жертвой телефонных мошенников, которые выманили у нее 1,4 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками Министерства образования и убедили 23-летнюю девушку загрузить характеристику из учебного заведения на платформу госуслуг, сообщила «ГТРК Татарстан».

Девушка перешла по ссылке на фальшивый сайт «Электронного образования», в результате чего мошенники получили доступ к ее аккаунту. Сначала они обманом выманили у нее 470 тыс. рублей, а затем уговорили взять кредит на миллион рублей, который также был отправлен им.

По информации прокуратуры Татарстана, общая сумма перевода на криптокошелек мошенников составила более 1,4 млн рублей. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», прокуратура Московского района Казани контролирует ход расследования.

Анастасия Фартыгина