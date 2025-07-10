В России создадут национальный словарный фонд из 33 словарей к 2027 году

К 2027 году в России появится национальный словарный фонд, который будет состоять из 33 словарей. Этот проект направлен на улучшение доступа к информации о русском языке и его особенностях, пишет ТАСС.

Согласно документу, утвержденному правительством, к концу 2025 года планируется загрузить данные для семи из 33 словарей. Полный фонд будет готов к 2027 году.

Национальный словарный фонд предоставит информацию о написании слов, их произношении и ударении, а также о значении и грамматических характеристиках. Кроме того, он будет содержать сведения о синонимах, антонимах, омонимах и паронимах, а также фразеологических сочетаниях.

Напомним, что за прошедший год экспорт печатной продукции из России в страны Европейского союза продемонстрировал значительный рост. По данным Евростата, в январе—ноябре объем поставок составил 22,8 млн евро, что на 27% превышает показатели аналогичного периода годом ранее. Основным драйвером увеличения экспорта стали словари и энциклопедии, спрос на которые вырос на 39%. Общая стоимость таких поставок достигла 17,5 млн евро.



Анастасия Фартыгина