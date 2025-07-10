Биткоин взлетел до исторического максимума, приблизившись к $112 тыс.

Фото: Динар Фатыхов

Биткоин обновил свой исторический максимум, поднявшись почти до $112 тыс. По данным торгов на крупнейшей криптобирже Binance, стоимость этой популярной криптовалюты на момент 22:57 по московскому времени составила $111 698, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Вскоре после этого биткоин достиг своего пикового значения — $111 999,79. По информации портала CoinMarketCap, который отслеживает средние цены более чем на 20 биржах, стоимость биткоина выросла на 2,72%, составив в среднем $111 732,61.

Напомним, что на российском страховом рынке появились новые инвестиционные полисы, доходность которых зависит от курса биткоина.



Анастасия Фартыгина