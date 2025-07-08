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Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательным в России

17:46, 08.07.2025

По мнению организации, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России

Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательным в России
Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность Йельского университета* в США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России и международную блокаду государства, а также подрыв его экономических основ и дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране, считают в ведомстве.

Ранее Министерство юстиции обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В список вошли литовская Eurasian Harm Reduction Association* и германская European Resilience Initiative Centre*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дарья Сайфиева
Справка

* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

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