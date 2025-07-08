Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательным в России
По мнению организации, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России
Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность Йельского университета* в США. Об этом сообщает «Интерфакс».
Деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России и международную блокаду государства, а также подрыв его экономических основ и дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране, считают в ведомстве.
Ранее Министерство юстиции обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В список вошли литовская Eurasian Harm Reduction Association* и германская European Resilience Initiative Centre*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
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