Четыре человека погибли в результате лобового столкновения в Татарстане

Сегодня произошло ДТП в Тукаевском районе Татарстана, в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии водитель Lada Priora, два его пассажира, один из которых трехлетний ребенок (находился в детском автокресле), а также пассажир автомобиля Volkswagen скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира, включая ребенка (находился в детском автокресле), получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Рената Валеева