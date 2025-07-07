В Саратове и Энгельсе создадут карту бесплатного Wi-Fi при «Беспилотной опасности»

Фото: Динар Фатыхов

В Саратовской области примут меры по повышению доступности интернета для жителей региона на фоне временных ограничений мобильной связи. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В частности, планируется создание и публикация карты с функционирующими точками доступа к бесплатному Wi-Fi в Саратове и Энгельсе, а также расширение сети уличных точек Wi-Fi. Глава региона поручил Министерству цифрового развития сформировать предложения по расширению сети уличных точек с бесплатным Wi-Fi.

— Необходимо охватить ею как можно больше участков, повысив доступность проводного интернета, на который не распространяются ограничения, — цитирует Бусаргина его пресс-служба.

Одновременно с этим для удобства жителей будет создана и опубликована карта с уже действующими точками доступа к бесплатному Wi-Fi в обоих городах.

Бусаргин подчеркнул, что временное ограничение мобильного интернета является необходимой дополнительной мерой для защиты при возможной угрозе атаки БПЛА.

— С этим связаны определенные неудобства, однако вопросы безопасности жителей, социальных и промышленных объектов являются первоочередной задачей, — отметил губернатор.

Кроме того, губернатор анонсировал переговоры профильного зампреда с банковским сектором и предпринимательским сообществом. Темой для обсуждения станет проработка решений по увеличению количества банкоматов и терминалов оплаты, работающих от проводной связи, для обеспечения бесперебойного доступа к финансовым услугам.

Рената Валеева