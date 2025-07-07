В Саратове и Энгельсе создадут карту бесплатного Wi-Fi при «Беспилотной опасности»
В Саратовской области примут меры по повышению доступности интернета для жителей региона на фоне временных ограничений мобильной связи. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
В частности, планируется создание и публикация карты с функционирующими точками доступа к бесплатному Wi-Fi в Саратове и Энгельсе, а также расширение сети уличных точек Wi-Fi. Глава региона поручил Министерству цифрового развития сформировать предложения по расширению сети уличных точек с бесплатным Wi-Fi.
— Необходимо охватить ею как можно больше участков, повысив доступность проводного интернета, на который не распространяются ограничения, — цитирует Бусаргина его пресс-служба.
Одновременно с этим для удобства жителей будет создана и опубликована карта с уже действующими точками доступа к бесплатному Wi-Fi в обоих городах.
Бусаргин подчеркнул, что временное ограничение мобильного интернета является необходимой дополнительной мерой для защиты при возможной угрозе атаки БПЛА.
— С этим связаны определенные неудобства, однако вопросы безопасности жителей, социальных и промышленных объектов являются первоочередной задачей, — отметил губернатор.
Кроме того, губернатор анонсировал переговоры профильного зампреда с банковским сектором и предпринимательским сообществом. Темой для обсуждения станет проработка решений по увеличению количества банкоматов и терминалов оплаты, работающих от проводной связи, для обеспечения бесперебойного доступа к финансовым услугам.
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