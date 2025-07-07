Авиакомпания Etihad Airways стала партнером казанского аэропорта: рейсы запустят в Абу-Даби

Авиакомпания Etihad Airways объявила о начале регулярных рейсов из Международного аэропорта «Казань» в Абу-Даби. Первый рейс запланирован на 4 декабря 2025 года, и самолеты будут вылетать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Перелет займет около 4 часов 25 минут, а для выполнения рейсов будет использоваться самолет Airbus A320. Программа рейсов будет действовать до 19 апреля 2026 года.

Гендиректор аэропорта Казань Сергей Романцов подчеркнул, что «открытие данной программы явилось результатом масштабной работы, проведенной совместно с новым зарубежным партнером Etihad Airways».

Он добавил, что ОАЭ остаются одним из самых популярных туристических направлений для россиян. Рейс также предоставит жителям Татарстана и соседних регионов дополнительные возможности для транзита через аэропорт имени Зайда.

Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.

Напомним, что российская авиакомпания Red Wings возобновила с 2 июля полеты в Израиль из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.



Анастасия Фартыгина