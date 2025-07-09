ЕСПЧ признал Россию ответственной за крушение рейса MH17 в 2014 году

ЕСПЧ в среду вынес вердикт, признав Россию ответственной за крушение пассажирского рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Это решение было принято по совместному иску Нидерландов и Украины против России, касающемуся событий на востоке Украины с 2014 года, передает РИА «Новости».

— Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее материально-правовом аспекте в отношении удара по самолету рейса MH17». Трансляция оглашения вердикта велась на Youtube-канале ЕСПЧ, — сообщил председатель Европейского суда по правам человека Маттиас Гийомар.



В ответ на вердикт, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Сразу после катастрофы Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, однако те заявили, что не обладают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.



Примечательно, что летом 2023 года ЕСПЧ уже отклонил жалобу России против Украины, которая также включала пункт о крушении рейса MH17. Тогда суд объяснил свое решение тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы. В той жалобе Россия заявляла, что Украина несет ответственность за гибель пассажиров рейса MH17, так как страна не закрыла свое воздушное пространство над зоной боевых действий. Иск РФ также касался предполагаемых нарушений прав человека на Украине с 2014 года, включая убийства, похищения, насильственное перемещение, вмешательство при голосовании, ограничения на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства.

Рената Валеева