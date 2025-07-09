Инвестиции в развитие инфраструктуры связи в РТ составили 3,2 млрд рублей

Число пользователей скоростного мобильного интернета выросло до 5 млн в 2025 году

Фото: Реальное время

В 2025 году в Татарстане объем инвестиций операторов в развитие инфраструктуры связи составил 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра цифрового развития РТ Альберт Яковлев на заседании коллегии Минцифры республики.

Среди операторов-инвесторов — Билайн, МТС, Летай, «Таттелеком», Теле-2 и другие крупные компании.

Количество пользователей скоростного мобильного интернета в республике в 2025 году превысило 5 млн человек. При этом число людей, пользующихся проводным интернетом, выросло до 1,3 млн абонентов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для устранения цифрового неравенства в 70 населенных пунктах Татарстана в первом полугодии 2025 года было выделено 420 млн рублей. Во втором полугодии планируется направить 534 млн рублей на решение этой же проблемы в 82 населенных пунктах.



Устранение цифрового неравенства — это социальная проблема разрыва в уровне доступности и качестве информационных и коммуникационных технологий среди разных групп населения.

4 июля пользователи крупнейших мобильных операторов России столкнулись со сбоями в работе. 3 июля в Татарстане более 3,5 тыс. жалоб от жителей поступило из-за сбоев в работе мобильного интернета за сутки.

Дарья Сайфиева