Защитник «Рубина» Ашурматов перешел в иранский клуб

Защитник «Рубина» Ашурматов официально перешел в иранский «Эстегляль». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

По некоторым данным сумма трансфера узбекского футболиста могла составить чуть менее 1 млн евро.

— Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Рустам! — говорится в сообщении клуба.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ашурматов перешёл в «Рубин» в январе 2023 года, сыграл 45 матчей, в которых забил 3 гола. Весной защитник помог сборной Узбекистана впервые в истории пробиться в финальную часть чемпионата мира.

В ближайшее время «Рубин» должен объявить о переходе игрока сборной Гондураса Дениля Мальдонадо.

Зульфат Шафигуллин