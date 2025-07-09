Защитник «Рубина» Ашурматов перешел в иранский клуб
Защитник «Рубина» Ашурматов официально перешел в иранский «Эстегляль». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
По некоторым данным сумма трансфера узбекского футболиста могла составить чуть менее 1 млн евро.
— Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Рустам! — говорится в сообщении клуба.
Ашурматов перешёл в «Рубин» в январе 2023 года, сыграл 45 матчей, в которых забил 3 гола. Весной защитник помог сборной Узбекистана впервые в истории пробиться в финальную часть чемпионата мира.
В ближайшее время «Рубин» должен объявить о переходе игрока сборной Гондураса Дениля Мальдонадо.
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