Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл» после 20 лет работы

Кристиан Хорнер больше не возглавляет команду «Ред Булл» в «Формуле-1». Об этом сообщает «Ассошиэйтед Пресс», ссылаясь на заявление самой команды.

Хорнер, которому 51 год, занимал эту должность с момента основания «Ред Булл» в 2005 году. За его время в команде «Ред Булл» добилась значительных успехов, завоевав шесть титулов в Кубке конструкторов и восемь чемпионских титулов для своих пилотов.

Накануне действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», дал согласие на предложение о переходе в «Мерседес».



Анастасия Фартыгина