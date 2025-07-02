Действующий чемпион «Формулы-1» Ферстаппен согласился на переход в «Мерседес»

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», дал согласие на предложение о переходе в «Мерседес». Об этом сообщает Sky Sports Italia.

Хотя контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до 2028 года, он имеет возможность покинуть команду по окончании текущего сезона. Ранее переговоры между гонщиком и «Мерседесом» столкнулись с трудностями из-за финансовых требований пилота.

По информации источника, Ферстаппен согласился на предложение руководителя «Мерседеса» Тото Вольффа. Однако решение совета директоров команды еще не принято.

Если переход состоится, Ферстаппен займет место Джорджа Расселла, который сейчас ведет переговоры о продлении контракта на сумму около 35 млн евро. Вторым пилотом останется итальянец Андреа Кими Антонелли.

Ферстаппену 27 лет. Он становился чемпионом «Формулы-1» четыре года подряд и является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.

Анастасия Фартыгина