Почти 40% россиян ссорятся на работе из-за кондиционеров

Фото: Артем Дергунов

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти 40% россиян сталкиваются со спорами на работе из-за кондиционеров. В опросе, проведенном среди более 3,3 тыс. человек, 36% респондентов признались, что конфликты по этому поводу — обычное дело, пишет «RT на русском».

Среди опрошенных 13% регулярно просят выключить кондиционер, а 7%, наоборот, включить его. При этом 16% участников отметили, что такие споры происходят в их офисе, но они стараются не вмешиваться.

Тем не менее 23% респондентов заявили, что в их офисе обычно комфортная температура, а 26% работают в помещениях без кондиционеров, что исключает возможность споров. Также 15% участников опроса предпочитают избегать конфликтов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для разрешения ситуации 38% опрошенных обычно просто включают или выключают кондиционер на время. В 19% случаев коллектив находит альтернативные решения, а 10% меняются местами или подчиняются решению руководства. Однако 8% респондентов все же прибегают к ссорам.

Анастасия Фартыгина