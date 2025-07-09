Объем автокредитов в Банке ЗЕНИТ остается на высоком уровне
В июне 2025 года объем автокредитов в Банке ЗЕНИТ сохраняет высокий уровень, показав прирост более 7,5% год к году — в сравнении с июнем 2024 года.
Банк продолжает активно развивать свою продуктовую линейку и расширяет возможности для клиентов. Во II квартале в топе городов — лидеров по выдаче банком автокредитов находятся Казань, Санкт-Петербург, Москва, Челябинск и Краснодар.
Сегодня в Банке ЗЕНИТ действуют программы «Новый автомобиль» и «Автомобиль с пробегом». Клиенты могут оформить автокредит на новое или подержанное транспортное средство на сумму до 10 млн рублей без первоначального взноса и с максимальным сроком кредитования до 10 лет.
Подробную информацию о продуктах и условиях получения кредита можно узнать на сайте или в ближайшем офисе Банка ЗЕНИТ.
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