Объем автокредитов в Банке ЗЕНИТ остается на высоком уровне

В июне 2025 года объем автокредитов в Банке ЗЕНИТ сохраняет высокий уровень, показав прирост более 7,5% год к году — в сравнении с июнем 2024 года.

Банк продолжает активно развивать свою продуктовую линейку и расширяет возможности для клиентов. Во II квартале в топе городов — лидеров по выдаче банком автокредитов находятся Казань, Санкт-Петербург, Москва, Челябинск и Краснодар.

Сегодня в Банке ЗЕНИТ действуют программы «Новый автомобиль» и «Автомобиль с пробегом». Клиенты могут оформить автокредит на новое или подержанное транспортное средство на сумму до 10 млн рублей без первоначального взноса и с максимальным сроком кредитования до 10 лет.

Подробную информацию о продуктах и условиях получения кредита можно узнать на сайте или в ближайшем офисе Банка ЗЕНИТ.

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