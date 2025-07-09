Младенческая смертность в России снизилась до 3,5 промилле в июне

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В России младенческая смертность в июне 2024 года составила 3,5 промилле, что является значительным снижением по сравнению с 4 промилле в прошлом году. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова подчеркнула, что в начале года показатель составлял 3,7 промилле, и текущие данные показывают положительную динамику.

Она подчеркнула, что снижение младенческой смертности важно для повышения ожидаемой продолжительности жизни в стране. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подтвердил, что показатель младенческой смертности продолжает снижаться.

Напомним, что младенческая смертность в России достигла нового рекордно низкого уровня. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по нацпроектам. По словам главы государства, наша страна теперь входит в число мировых лидеров по защите здоровья новорожденных. Это серьезный прорыв в системе здравоохранения.

Анастасия Фартыгина