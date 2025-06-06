Президент России: детская смертность упала до исторического минимума
Младенческая смертность в России достигла нового рекордно низкого уровня. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по нацпроектам.
По словам главы государства, наша страна теперь входит в число мировых лидеров по защите здоровья новорожденных. Это серьезный прорыв в системе здравоохранения.
— До нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных, — сказал Путин.
Президент уточнил, что работа в этом направлении будет продолжена, чтобы обеспечить максимальную безопасность и здоровье новорожденных детей.
Напомним, что в Татарстане зафиксировали рекордно низкие показатели младенческой смертности за последние 20 лет.
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