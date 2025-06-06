Президент России: детская смертность упала до исторического минимума

Младенческая смертность в России достигла нового рекордно низкого уровня. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по нацпроектам.

По словам главы государства, наша страна теперь входит в число мировых лидеров по защите здоровья новорожденных. Это серьезный прорыв в системе здравоохранения.

— До нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных, — сказал Путин.

Президент уточнил, что работа в этом направлении будет продолжена, чтобы обеспечить максимальную безопасность и здоровье новорожденных детей.

Напомним, что в Татарстане зафиксировали рекордно низкие показатели младенческой смертности за последние 20 лет.



Анастасия Фартыгина