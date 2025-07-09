«Водоканал» восстановил аварийный участок коллектора в районе остановки улица Глазунова

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Специалисты «Водоканала» Казани завершили аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе в районе улиц Тульской/Авангардной. На участке продолжается восстановление благоустройства, ориентировочно его выполнят до 20 июля.

Как сообщили в «Водоканале», работы шли в несколько этапов: разработка рабочего котлована с укреплением стенок, вскрытие технологического окна, при помощи грейфера выемка осадка и посторонних предметов, гидродинамическая промывка, сварочные работы для восстановления целостности свода трубопровода и обратная засыпка рабочего котлована.

скриншот телеграм-канала МУП "Водоканал"

«На участке проходит большое количество смежных коммуникаций, это требует оформления разрешительной документации прежде чем начать земляные работы, — отметили в пресс-службе предприятия. — Также работы были осложнены глубиной залегания коллектора — более 4 м. Специалисты продолжали восстановление и в ночное время».

Канализационный коллектор диаметром 2000 мм был построен в 1974 году и имеет высокий износ. На объекте планируется полная реконструкция, сейчас предприятие разрабатывает проектно-сметную документацию для включения объекта в Региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в РТ.