Экс-баскетболист УНИКСа Юдин возглавил «Локомотив-Кубань»
«Локомотив-Кубань» объявил о назначении Антона Юдина новым главным тренером команды. Официальное сообщение появилось на сайте краснодарского клуба.
52-летний специалист ранее возглавлял ЦСКА-2 и дошел до финала Суперлиги, по итогам которого Юдин был признан лучшим тренером турнира. Ранее он также входил в тренерский штаб «Зенита-2».
За время игровой карьеры Юдин несколько сезонов провел в УНИКСе, вместе с которым стал обладателем Кубка России и Кубка NEBL.
В минувшем сезоне главным тренером «Локомотива-Кубани» был президент краснодарского клуба Андрей Ведищев. В ЦСКА-2 Юдина сменит Олег Бартунов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».