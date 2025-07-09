Экс-баскетболист УНИКСа Юдин возглавил «Локомотив-Кубань»

Фото: взято с сайта БК "Локомотив-Кубань"

«Локомотив-Кубань» объявил о назначении Антона Юдина новым главным тренером команды. Официальное сообщение появилось на сайте краснодарского клуба.

52-летний специалист ранее возглавлял ЦСКА-2 и дошел до финала Суперлиги, по итогам которого Юдин был признан лучшим тренером турнира. Ранее он также входил в тренерский штаб «Зенита-2».

За время игровой карьеры Юдин несколько сезонов провел в УНИКСе, вместе с которым стал обладателем Кубка России и Кубка NEBL.

В минувшем сезоне главным тренером «Локомотива-Кубани» был президент краснодарского клуба Андрей Ведищев. В ЦСКА-2 Юдина сменит Олег Бартунов.

Зульфат Шафигуллин