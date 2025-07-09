«Майами» одолел «Голден Стэйт» в Летней лиге НБА, россиянин Голдин набрал 10 очков

В матче Летней лиги НБА «Майами Хит» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 93:79. Игра проходила в Сан-Франциско и завершилась уверенной победой гостей.

Наиболее ярким игроком встречи стал Кайра Льюис из «Майами», который набрал 16 очков. У «Уорриорз» лучшим бомбардиром стал Джексон Роу с 14 очками.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин провел на площадке почти 20 минут, за которые успел заработать 10 очков, сделать 5 подборов и отдать 2 результативные передачи.

Голдину 24 года, и он подписал двусторонний контракт с «Майами» после того, как не был выбран на драфте НБА. В прошлом сезоне он выступал за «Мичиган Вулверинз» в NCAA и дошел с командой до третьего раунда «Мартовского безумия».

Анастасия Фартыгина