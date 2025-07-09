«Нефтехимик» арендовал защитника Артема Кудашова из московского «Динамо»
Защитник московского «Динамо» Артем Кудашов начнет сезон в «Нефтехимике» на правах аренды. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и нижнекамском клубе.
— Мы рады приветствовать Артема в Стае и желаем успешного, яркого сезона! — говорится в заявлении пресс-службы «Нефтехимика».
Артем Кудашов является сыном главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.
В минувшем сезоне 20-летний защитник провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забил один гол и отдал четыре ассиста с показателем полезности «+1». В плей-офф хоккеист сыграл четыре встречи и отметился одним результативным пасом.
Ранее состав «Нефтехимика» пополнил нападающий из Белоруссии Максим Сушко.
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