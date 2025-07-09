«Нефтехимик» арендовал защитника Артема Кудашова из московского «Динамо»

Фото: взято с сайта ХК «Нефтехимик»

Защитник московского «Динамо» Артем Кудашов начнет сезон в «Нефтехимике» на правах аренды. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и нижнекамском клубе.

— Мы рады приветствовать Артема в Стае и желаем успешного, яркого сезона! — говорится в заявлении пресс-службы «Нефтехимика».

Артем Кудашов является сыном главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшем сезоне 20-летний защитник провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забил один гол и отдал четыре ассиста с показателем полезности «+1». В плей-офф хоккеист сыграл четыре встречи и отметился одним результативным пасом.

Ранее состав «Нефтехимика» пополнил нападающий из Белоруссии Максим Сушко.

Зульфат Шафигуллин