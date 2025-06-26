Состав «Нефтехимика» пополнил нападающий Максим Сушко

Фото: взято с сайта ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский ХК «Нефтехимик» объявил о переходе 26-летнего нападающего Максима Сушко. Контракт с ним рассчитан на один год.

В КХЛ белорусский форвард провел 182 игры, в которых набрал 28 (13+15) очков. В прошлом сезоне Сушко выступал за «Сибирь». Также в его активе два матча за «Филадельфию Флайерс», которой он был задрафтован в 2017 году под общим номером 107.

— Максим — крайний нападающий в самом расцвете сил. При необходимости также может сыграть в центре. Это командный игрок, который никогда не остается равнодушным на льду, к тому же у него большой опыт игры за сборную Беларуси на всех уровнях, — прокомментировал подписание спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.

Накануне «Нефтехимик» заключил контракт на год с экс-нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым.

Денис Петров