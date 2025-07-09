В Приволжском районе Казани 10 июля отключат воду
С 9:00 10 июля до 9:00 11 июля 2025 года в Приволжском районе Казани не будет воды по улице Братьев Касимовых и части улицы Р. Зорге. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского водоканала.
- Отключение связано с подключением нового участка водопровода к централизованным сетям.
В зоне отключения окажутся 15 многоквартирных домов, включая адреса:
- ул. Братьев Касимовых — 35, 37, 38, 40, 40а, 40Б, 41, 41 корп.1, 41Б, 42, 42а, 44, 45, 45 корп.2, 46, 46а, 47, 47/1, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 60.
- ул. Р. Зорге — 35, 37, 37а, 41.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».