В Татарстане, 9 июля, введен режим «Беспилотная опасность»
Ограничения начали действовать с 02:45
МЧС России сообщило о введении 9 июля режима «Беспилотная опасность» на территории Татарстана.
Ограничения начали действовать с 02:45.
Напомним, днем ранее в казанском поселке Дербышки рухнул гражданский беспилотник. По предварительным данным, он потерял связь с навигационными системами. В 09:10 утра руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова подтвердила эту информацию. По ее словам, речь шла об учебном полете. Позднее стало известно, что упавший беспилотник — новейшая разработка — БПЛА «Альтиус».
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