Власти Татарстана прокомментировали падение БПЛА на дом в Дербышках

В Татарстане сегодня, 8 июля, в 9:10 утра произошла внештатная ситуация в результате испытания гражданского летательного аппарата. Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

— В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ «Дубки», — рассказала Лилия Галимова.

По данным оперативных служб, пострадавших на месте нет. Возгорание, возникшее в результате падения, было ликвидировано.

По словам собеседника «Реального времени», вероятно, БПЛА мог потерять связь с навигационными системами, из-за чего рухнул.

Рената Валеева