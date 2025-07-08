Источник: в казанском поселке Дербышки упал БПЛА
Предварительно, он потерял управление
Как сообщили источники «Реального времени», сегодня, 8 июля, в поселке Дербышки упал беспилотный летательный аппарат.
По словам собеседника, вероятно, БПЛА мог потерять связь с навигационными системами, из-за чего рухнул.
— Пострадавших нет, — заявил собеседник.
Официального подтверждения информации пока не поступило.
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