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Происшествия

Источник: в казанском поселке Дербышки упал БПЛА

10:18, 08.07.2025

Предварительно, он потерял управление

Как сообщили источники «Реального времени», сегодня, 8 июля, в поселке Дербышки упал беспилотный летательный аппарат.

По словам собеседника, вероятно, БПЛА мог потерять связь с навигационными системами, из-за чего рухнул.

— Пострадавших нет, — заявил собеседник.

Официального подтверждения информации пока не поступило.

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