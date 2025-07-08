В России более 70% легковых автомобилей старше 10 лет

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Доля легковых автомобилей в России, возраст которых превышает 10 лет, достигла 72%. Об этом сообщили Известия.

Если текущие темпы продаж новых автомобилей сохранятся, через пять лет 80% автопарка будут составлять машины старше 10 лет и половина из них будет старше 20 лет.

— Чтобы автопарк перестал активно стареть, необходимо, чтобы в РФ ежегодно продавалось не менее 3 млн новых автомобилей. Это должна быть цель на уровне государства. Иначе автопарк продолжит стареть на глазах, — рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин

В тот же день стало известно, что на российском авторынке практически не осталось новых моделей с кузовом хетчбэк. В первой половине 2025 года на учет встало на 66% меньше хетчбэков (11 тыс. единиц), чем за аналогичный период 2024 года. Рыночная доля этого сегмента сократилась до 2%.

Напомним, что во втором квартале 2025 года эксперты «Авито Авто» зафиксировали рост интереса к новым автомобилям.



Анастасия Фартыгина