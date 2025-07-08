Россияне начали чаще интересоваться новыми марками автомобилей
Во втором квартале 2025 года эксперты «Авито Авто» зафиксировали рост интереса к новым автомобилям. Анализ показал, что самой популярной моделью среди автолюбителей стала LADA Granta, а общий интерес к новым авто увеличился на 7,2%.
В топ-5 самых востребованных моделей вошли:
- LADA Granta (9,6%)
- LADA Vesta (3,4%)
- HAVAL Jolion (3,1%)
- Jetour Dashing (2,9%)
- Chery Tiggo 7 Pro Max (2,2%)
— Выход новых и обновленных моделей, действительно, привлекает большое внимание аудитории, — говорит Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито Авто».
Он уточнил, что обновленная версия Chery Tiggo 4 с атмосферным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой также вызвала немалый интерес.
Напомним, что первый отечественный электромобиль «Атом» в перспективе может быть экспортирован на рынки Азии и ближайших стран СНГ.
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