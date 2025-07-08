Ипотечное кредитование в России сократилось на 47% за полгода

Фото: Динар Фатыхов

В первой половине 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов в России снизился на 47% по сравнению с тем же периодом 2024 года, составив 1,5 трлн рублей, пишет РИА «Новости».

За шесть месяцев было выдано 340 тыс. ипотечных кредитов, что на 55% меньше, чем годом ранее. При этом льготные программы составили 63% от общего числа выданных кредитов и 81% по объему.

Объем выдачи льготной ипотеки также уменьшился на 46%, достигнув 1,2 трлн рублей, а количество таких кредитов сократилось на 50% — до 212 тысяч.

В «Дом.РФ» прогнозируют, что к концу года российские банки смогут выдать от 1 до 1,2 млн ипотечных кредитов на сумму от 3,8 до 4 трлн рублей.

Напомним, что с 1 сентября наследники смогут не беспокоиться о штрафах за просрочку по кредитам своих умерших родственников.



Анастасия Фартыгина