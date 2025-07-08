Наследников освободят от штрафов по кредитам умерших родственников

Фото: Дарья Пинегина

С 1 сентября наследники смогут не беспокоиться о штрафах за просрочку по кредитам своих умерших родственников. Банк России сообщил, что новый закон, одобренный Госдумой, запрещает банкам и микрофинансовым организациям начислять пени на долги умерших заемщиков в течение шести месяцев, пока наследники оформляют наследство.

Эти меры распространяются как на потребительские кредиты и займы, так и на ипотечные кредиты. Исключения составляют случаи, когда закон или решение суда устанавливают другие сроки для вступления в права наследования.

Напомним, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует рост доли просроченной ипотеки в портфелях банков до 0,8—1% к концу 2025 года. В денежном выражении это составит около 200 млрд рублей при ожидаемом объеме ипотечного портфеля в 21 трлн рублей.

Анастасия Фартыгина