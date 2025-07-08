Спортсменка из Татарстана завоевала золото в Кубке России по стрельбе из пневматического оружия

Айгуль Хабибуллина из Татарстана стала чемпионкой Кубка России по стрельбе из пневматического оружия, который завершился в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

В соревнованиях смешанных команд Айгуль и Роман Антропов завоевали золото, победив в финале команду из Москвы со счетом 17:13.

Помимо золота, Айгуль также завоевала серебряную медаль в индивидуальном зачете (упражнение ВП-60Ж). Женская сборная Татарстана, в которую вошла Айгуль, заняла второе место в упражнении ВП-90.

Анастасия Фартыгина