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Спортсменка из Татарстана завоевала золото в Кубке России по стрельбе из пневматического оружия

18:34, 08.07.2025
Спортсменка из Татарстана завоевала золото в Кубке России по стрельбе из пневматического оружия
Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Айгуль Хабибуллина из Татарстана стала чемпионкой Кубка России по стрельбе из пневматического оружия, который завершился в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

  • В соревнованиях смешанных команд Айгуль и Роман Антропов завоевали золото, победив в финале команду из Москвы со счетом 17:13.

Помимо золота, Айгуль также завоевала серебряную медаль в индивидуальном зачете (упражнение ВП-60Ж). Женская сборная Татарстана, в которую вошла Айгуль, заняла второе место в упражнении ВП-90.

Анастасия Фартыгина

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