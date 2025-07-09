Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов
Местами небольшой кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, местами с порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +20 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +28 до +33 градусов, в Казани — от +30 до +32 градусов.
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